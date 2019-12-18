Топ-10 аварий в Формуле-1 в 2019 году (Видео)

Новости спорта:Минувший сезон Королевских гонок обошелся без серьезных происшествий.

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеоролик с десятью самыми зрелищными авариями в 2019 году.

К счастью, минувший сезон обошелся без серьезных инцидентов, после которых гонщикам требовалась бы медицинская помощь. Интересно, что основная часть аварий из подборки произошла на свободных заездах, тогда как из гонок в нарезку попал лишь один эпизод. Посмотреть видео можно на официальном канале Формулы на Youtube.

10. Льюис Хэмилтон в третьей тренировке в Бельгии

9. Алекс Албон во второй тренировке в Венгрии

8. Пьер Гасли во второй тренировке в Германии

7. Алекс Албон в третьей тренировке в Китае

6. Роберт Кубица в квалификации в Японии

5. Антонио Джовинацци на последнем круге в Бельгии

4. Роберт Кубица во второй тренировке в Бразилии

3. Валттери Боттас в квалификации в Мексике

2. Валттери Боттас во второй тренировке в Австрии

1. Кевин Магнуссен в квалификации в Канаде