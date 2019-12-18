Топ-10 аварий в Формуле-1 в 2019 году (Видео)

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеоролик с десятью самыми зрелищными авариями в 2019 году.
К счастью, минувший сезон обошелся без серьезных инцидентов, после которых гонщикам требовалась бы медицинская помощь. Интересно, что основная часть аварий из подборки произошла на свободных заездах, тогда как из гонок в нарезку попал лишь один эпизод. Посмотреть видео можно на официальном канале Формулы на Youtube.
10. Льюис Хэмилтон в третьей тренировке в Бельгии
9. Алекс Албон во второй тренировке в Венгрии
8. Пьер Гасли во второй тренировке в Германии
7. Алекс Албон в третьей тренировке в Китае
6. Роберт Кубица в квалификации в Японии
5. Антонио Джовинацци на последнем круге в Бельгии
4. Роберт Кубица во второй тренировке в Бразилии
3. Валттери Боттас в квалификации в Мексике
2. Валттери Боттас во второй тренировке в Австрии
1. Кевин Магнуссен в квалификации в Канаде