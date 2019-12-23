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Руководитель прокомментировал продление Леклера

Руководитель прокомментировал продление Леклера
16:07 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер продлил контракт с Феррари.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал подписание нового контракта с Шарлем Леклером до конца сезона-2024.

«С каждой гонкой наше желание продлить соглашение с Шарлем становилось все более очевидным. Это решение означает, что он останется с нами еще на пять сезонов – у Шарля и Скудерии общее будущее.

Шарль был частью нашей семьи с 2016 года, и мы более чем гордимся результатами нашей Академии. Мы очень рады объявить о том, что Шарль останется в команде на долгие годы. Я уверен, что вместе мы напишем много новых страниц в истории «Феррари», – заявил Бинотто.

Леклер поделился эмоциями после подписания контракта:

«Я очень счастлив остаться в «Феррари». В прошедшем сезоне я выступал за самую знаменитую команду «Формулы-1» – это мечта, ставшая реальностью. Не терпится увидеть, как будут укрепляться наши отношения после насыщенного и захватывающего сезона-2019. Посмотрим, что ждет нас в будущем».

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Шарль Леклер.
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