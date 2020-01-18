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Дакар-2020: более трети пилотов не доехали до финиша

Дакар-2020: более трети пилотов не доехали до финиша
13:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:17 января в Саудовской Аравии завершился очередной ралли-марафон "Дакар".

Старт в многодневной гонке приняли 342 участника — 144 мотоциклиста, 58 пилотов на внедорожниках, 29 грузовиков, 31 мотовездеход и 12 квадроциклов.

Из них добраться до финиша смогли лишь 226 гонщиков, таким образом, в 2020 году на "Дакаре" было зафиксировано 116 сходов. В количественном отношении больше всего их случилось среди мотоциклистов — 48, в процентном — у гонщиков, выступавших в классе квадроциклов — 48%. Общий процент схода составил 34.

Также на "Дакаре"-2020 не обошлось без жертв.

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На одном из этапов скончался мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш, а на предпоследнем участке серьёзные травмы получил ещё один мотогонщик Эдвин Стравер, чьё состояние сейчас оценивается как критическое.

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Все по теме:

Автоспорт, Ралли, Ралли-марафон, Дакар-2020, Новости автсопорта.
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