Кенгуру прервали гонку в Австралии (Видео)

Причиной стали два кенгуру, выбежавших на трассу.
Видеозапись этого момента появилась в "твиттере" соревнований.
Гонка стартует 2 февраля в Австралии на трассе "Маунт Панорама" в Новом Южном Уэльсе. Марафон станет дебютом для нового спорткара Mercedes-AMG GT4, на одном из которых поедет Харрисон Ньюи — сын известного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.
G'day Skip #B12hr pic.twitter.com/pBoR53SqdM
— Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) January 31, 2020
Действующими победителями гонки являются Мэтт Кэмпбелл, Деннис Олсен и Дирк Вернер из команды Earl Bamber Motorsport.