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Суббота, 01.02.2020
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Кенгуру прервали гонку в Австралии (Видео)

Кенгуру прервали гонку в Австралии (Видео)
10:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Австралии во время тренировки гонки на выносливость "12 часов Батерста" были вывешены красные флаги.

Причиной стали два кенгуру, выбежавших на трассу.

Видеозапись этого момента появилась в "твиттере" соревнований.

Гонка стартует 2 февраля в Австралии на трассе "Маунт Панорама" в Новом Южном Уэльсе. Марафон станет дебютом для нового спорткара Mercedes-AMG GT4, на одном из которых поедет Харрисон Ньюи — сын известного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

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Действующими победителями гонки являются Мэтт Кэмпбелл, Деннис Олсен и Дирк Вернер из команды Earl Bamber Motorsport.

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Все по теме:

Австралия, Видео, Кенгуру, Автоспорт, Новости автоспорта, 12 часов Батерста.
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