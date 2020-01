"Сделайте погромче": Ferrari завела двигатель на новой машине (Видео)

Короткое видео, посвященное этому знаковому событию, Скудерия опубликовала в социальных сетях.

"Сделайте погромче. Приготовьтесь услышать рев мотора нашей новой машины", – говорится в сообщении Ferrari в Twitter.

Видео доступно в Твиттере:

Get ready to hear our 2020 car roar into life https://t.co/fcZh3qEtK1#essereFerrari #Seb5 #Charles16 pic.twitter.com/mtX3mMyC6G

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 29, 2020