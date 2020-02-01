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Когда Scuderia Toro Rosso сменит название (Видео)

Когда Scuderia Toro Rosso сменит название (Видео)
13:29 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Scuderia Toro Rosso станет Scuderia Alpha Tauri 14 февраля.

Вечером пятницы в официальном аккаунте Toro Rosso в Twitter вышел короткий видеоролик, содержащий ответ на популярный среди болельщиков вопрос: когда же Scuderia Toro Rosso станет Scuderia Alpha Tauri?

В Фаэнце намекнули, что официальная смена названия состоится 14 февраля, одновременно с презентацией автомобиля 2020 года.

До тех пор команда сохраняет прежнее наименование, которое носит с 2006-го.

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О скором изменении названия Toro Rosso стало известно по ходу Гран При России-2019, а спустя две недели команды Формулы 1 одобрили смену названия. Под брендом Alpha Tauri концерн Red Bull с 2016-го выпускает модную одежду.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Scuderia Toro Rosso, Scuderia Alpha Tauri, Alpha Tauri.
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