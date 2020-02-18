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Коронавирус принесет Формуле-1 потери в десятки миллионов долларов

Коронавирус принесет Формуле-1 потери в десятки миллионов долларов
12:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Формула-1 потеряет $ 43 млн, если Гран-при Китая не состоится.

Формула-1 рискует лишиться $ 43 млн, если Гран-при Китая, изначально запланированный на период с 17 по 19 апреля, так и не состоится, утверждает британский журналист Кристиан Сильт.

Напомним, из-за угрозы заражения коронавирусом в Формуле-1 перенесли этап в Шанхае на неопределённую дату. Велика вероятность, что вследствие напряжённого календаря найти новую дату так и не удастся, и тогда этап окончательно отменят.

«Если отмена этапа происходит вследствие форс-мажорных событий, промоутер гонки не обязан платить Формуле-1 взнос за право принять этап», — приводит слова журналиста GrandPX.news.

Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет

Ранее стало известно, что вместо Гран-при Китая может состояться гонка в Имоле, где до 2006 года включительно проходил Гран-при Сан-Марино.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Коронавирус, Гран-при Китая.
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