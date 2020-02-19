Скачать
Среда, 19.02.2020
Секрет успеха: Холанд скопировал диету Роналду
Секрет успеха: Холанд скопировал диету Роналду
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды
Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч

Ужасная авария на финише гонки NASCAR в Дайтоне (Видео)

Ужасная авария на финише гонки NASCAR в Дайтоне (Видео)
16:13 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Удар пришел в дверь со стороны гонщика.

Первая зачетная гонка нового сезона американской кузовной серии NASCAR завершилась жуткой аварией, в которой пострадал один из ветеранов высшего дивизиона, победитель Дайтоны 500 2008 года Райан Ньюман.

Последние 30 кругов гонки, перенесенной из-за дождя на понедельник, изобиловали авариями и массовыми завалами. Но самое серьезное происшествие случилось на финише. Вошедший в последний поворот лидером Ньюман потерял управление и врезался в стену. Машина перевернулась, а затем в неё на полном ходу врезался другой автомобиль. 

На место аварии прибыли медики и спасатели, которым пришлось срезать крышу машины, чтобы эвакуировать гонщика. Ньюмана отправили в больницу, а через два часа с официальным заявлением выступили организаторы NASCAR.

Самолет двукратного чемпиона NASCAR перед крушением дважды отскочил от земли (Видео)

"Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает", – сказано в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Автоспорт, NASCAR, Новости автоспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо подписало футболиста лондонского Арсенала
02 Все серьезно: Ман Сити рискует получить еще одно наказание
03 Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время
04 Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
05 Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь