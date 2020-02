Ужасная авария на финише гонки NASCAR в Дайтоне (Видео)

Первая зачетная гонка нового сезона американской кузовной серии NASCAR завершилась жуткой аварией, в которой пострадал один из ветеранов высшего дивизиона, победитель Дайтоны 500 2008 года Райан Ньюман.

Последние 30 кругов гонки, перенесенной из-за дождя на понедельник, изобиловали авариями и массовыми завалами. Но самое серьезное происшествие случилось на финише. Вошедший в последний поворот лидером Ньюман потерял управление и врезался в стену. Машина перевернулась, а затем в неё на полном ходу врезался другой автомобиль.

На место аварии прибыли медики и спасатели, которым пришлось срезать крышу машины, чтобы эвакуировать гонщика. Ньюмана отправили в больницу, а через два часа с официальным заявлением выступили организаторы NASCAR.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020