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Быстрейший круг Феттеля в Барселоне (Видео)

Быстрейший круг Феттеля в Барселоне (Видео)
21:41 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Себастьян Феттель показал быстрейший круг на тестах в Барселоне.

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеозапись лучшего круга Себастьяна Феттеля по ходу предпоследнего дня тестов в Барселоне.

В утренней сессии четверга немецкий гонщик проехал круг на самых мягких шинах за 1.16,841. Это пока быстрейшее время второй недели тестов и третье на всех зимних тестах. Быстрее проехали только гонщики Mercedes на прошлой неделе: Валттери Боттас показал 1.15,732, а Льюис Хэмилтон – 1.16,516.

Видео доступно в Твиттере Формулы-1:

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"Из-за сильного ветра машине не хватало стабильности. Думаю, что с этой проблемой столкнулись все гонщики. Условия на трассе вообще были худшими за все две недели тестов, – поделился Феттель впечатлениями. – Я могу сказать, что наша машина действительно стала лучше, но у нас еще много работы. На прямых нам пока не хватает скорости".

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Видео, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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