Быстрейший круг Феттеля в Барселоне (Видео)

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеозапись лучшего круга Себастьяна Феттеля по ходу предпоследнего дня тестов в Барселоне.

В утренней сессии четверга немецкий гонщик проехал круг на самых мягких шинах за 1.16,841. Это пока быстрейшее время второй недели тестов и третье на всех зимних тестах. Быстрее проехали только гонщики Mercedes на прошлой неделе: Валттери Боттас показал 1.15,732, а Льюис Хэмилтон – 1.16,516.

Видео доступно в Твиттере Формулы-1:

Seb topped the time charts on Thursday with this lap #F1Testing pic.twitter.com/UZ2UeQCVtW

