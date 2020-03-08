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Воскресенье, 08.03.2020
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Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
13:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Гонка в 2020 году будет только для участников.

 Причиной такого решения стал коронавирус. Чтобы обезопасить зрителей от возможного заражения, организаторы приняли решение провести мероприятие, запланированное на 20-22 марта, только для его участников.

"Проконсультировавшись с нашими международными партнерами и Национальной королевской оперативной группой по вопросам здравоохранения Бахрейн принял решение провести Гран-при как мероприятие только для участников.

Учитывая продолжающееся распространение Covid-19 по всему миру, проведение крупного спортивного публичного мероприятия, которое позволяет тысячам приезжим из других стран и местным болельщиков находиться в непосредственной близости, было бы сейчас неправильным решением. Но для того, чтобы ни спорт, ни его болельщики по всему миру не понесли большой ущерб, сам гоночный уик-энд состоится как телевизионное событие", - говорится в заявлении организаторов.

Судьба Гран-при Вьетнама решится 11 марта

Ранее Формула-1 из-за коронавируса перенесла Гран-при Китая.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Бахрейна Формулы-1.
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