Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

Новости спорта:Гонка в 2020 году будет только для участников.

Причиной такого решения стал коронавирус. Чтобы обезопасить зрителей от возможного заражения, организаторы приняли решение провести мероприятие, запланированное на 20-22 марта, только для его участников.

"Проконсультировавшись с нашими международными партнерами и Национальной королевской оперативной группой по вопросам здравоохранения Бахрейн принял решение провести Гран-при как мероприятие только для участников.

Учитывая продолжающееся распространение Covid-19 по всему миру, проведение крупного спортивного публичного мероприятия, которое позволяет тысячам приезжим из других стран и местным болельщиков находиться в непосредственной близости, было бы сейчас неправильным решением. Но для того, чтобы ни спорт, ни его болельщики по всему миру не понесли большой ущерб, сам гоночный уик-энд состоится как телевизионное событие", - говорится в заявлении организаторов.

Ранее Формула-1 из-за коронавируса перенесла Гран-при Китая.