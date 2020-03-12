СМИ: Гран-при Австралии перенесли

Новости спорта:Команда "Макларен" привезла в Мельбурн инфицированного коронавирусом.

"Формула-1" перенесла Гран-при Австралии, который должен был стартовать сегодня, 12 марта. Об этом сообщает BBC.

Причиной для переноса на неопределенный срок стала пандемия коронавируса COVID-19. Официально перенос пока не подтвердили.

Ранее с австралийского Гран-при снялась команда "Макларен" после того, как один из участников оказался инфицированным коронавирусом.

Гран-при Австралии бал запланирован на 12-15 марта.

Напомним, ранее организаторы Гран-при Бахрейна объявили, что их гонка пройдет без зрителей - впервые в истории "Формулы-1".