Новости спорта:Этап Формулы-1 в Монако должен пройти в конце мая.

В княжестве Монако, как и практически во всей Европе, в ситуации с коронавирусом введены различные ограничения. С 14 марта в Монте-Карло издали указ о временном закрытии мест досуга, где собирается много людей (кафе, бары, рестораны, ночные клубы и кинотеатры). Несмотря на это, организаторы Гран-при Монако продолжают подготовку трассы.

Правительство одобрило данную инициативу несмотря на то, что решения о том, будет ли проведено гран-при, пока нет.

"Работа должна продолжаться. На данный момент решения об отмене или переносе Гран-при Монако принято не было, а потому существует вероятность, что Гран-при пройдет в нормальных условиях", – заявили власти княжества.

Отмечается, что организаторы испытывают трудности с количеством работников, которые готовят трассу, ведь большинство из них прибывали из соседних Франции и Италии.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.