В Формуле-1 увидели позитив в коронавирусе

Новости спорта:Тост отметил, что благодаря коронавирусу команды сэкономят много денег.

Руководитель "Альфа Таури" Франц Тост выделил положительные вещи в отсрочке перехода на новый технический регламент.

"У всего есть две стороны. Хорошая новость на фоне пандемии коронавируса в том, что нам не нужно заниматься разработкой сразу двух болидов в этом году. До начала 2021 года мы не можем заниматься развитием болида на 2022-й. Это означает, что разработка будет проходить в следующем году с учётом лимита бюджетов. Это важно, мы сэкономим много денег. Работа над двумя болидами — это дорого.

Шасси и элементы подвески прошли омологацию, так что в 2021 году мы сможем работать только над аэродинамикой, передним и задним крыльями, корпусом, понтонами, дефлекторами, днищем и диффузором", — приводит слова Франца Тоста Autosport.

Напомним, легендарный боксер заявил, что коронавирус создали сумасшедшие ученые.