Леклер не праздновал победу в Гран-при Австралии

Новости спорта:Монегаск сдержал свои эмоции после триумфа в виртуальной гонке.

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал победу в виртуальном Гран-при Австралии Формулы-1.

"Я не праздновал свою победу. Почему? Пришлось вести себя тихо. Было поздно, я не хотел нарваться на гнев своей девушки. Она работает, да и соседи предпочитают тишину в это время. Скорее всего, они бы не порадовались, если бы я орал", - цитирует Леклера Planet F1.

Напомним, виртуальные Гран-при Формулы-1 было решено проводить на фоне отложенного из-за пандемии коронавируса старта сезона в реальной жизни. В первой виртуальной гонке победил пилот Рено Чжоу Гуаньюй.

Следующий этап пройдет через две недели на виртуальной трассе в Шанхае.