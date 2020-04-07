Лучшие пилоты Ф-1 всех времен: версия Нико Росберга

Бывший чемпион мира Нико Росберг назвал пять гонщиков, которые, по его мнению, являются величайшими во все времена.
Выбор немца включал имена из совершенно разных эпох. В том числе, он выбрал двух гонщиков, с которыми выступал в Mercedes.
"Лучший - Михаэль Шумахер", - приводит слова Росберга Sky Sports. - "Он просто невероятный универсал. Для меня именно он лучший во все времена".
"Далее я назову Хуана-Мануэля Фанхио и Айртона Сенну".
Экс-партнер Росберга Льюис Хэмилтон также вошел в его пятерку лучших.
"На четвертом месте будет Льюис Хэмилтон. Также я назову Алена Проста".
На пятерке Росберг не остановился и назвал фамилию еще одного бывшего чемпиона Формулы-1.
"Они все невероятные гонщики, но моим героем детства был, конечно же, Мика Хаккинен".