Лучшие пилоты Ф-1 всех времен: версия Нико Росберга

Новости спорта:Нико Росберг назвал пять гонщиков, которые, по его мнению, являются величайшими во все времена.

Бывший чемпион мира Нико Росберг назвал пять гонщиков, которые, по его мнению, являются величайшими во все времена.

Выбор немца включал имена из совершенно разных эпох. В том числе, он выбрал двух гонщиков, с которыми выступал в Mercedes.

"Лучший - Михаэль Шумахер", - приводит слова Росберга Sky Sports. - "Он просто невероятный универсал. Для меня именно он лучший во все времена".

"Далее я назову Хуана-Мануэля Фанхио и Айртона Сенну".

Экс-партнер Росберга Льюис Хэмилтон также вошел в его пятерку лучших.

"На четвертом месте будет Льюис Хэмилтон. Также я назову Алена Проста".

На пятерке Росберг не остановился и назвал фамилию еще одного бывшего чемпиона Формулы-1.

"Они все невероятные гонщики, но моим героем детства был, конечно же, Мика Хаккинен".