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Среда, 08.04.2020
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Еще одно Гран-при Формулы-1 перенесли из-за коронавируса

Еще одно Гран-при Формулы-1 перенесли из-за коронавируса
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ближайшей гонкой в календаре становится Гран-при Франции, однако он тоже под вопросом.

Организаторы Гран-при Канады объявили о переносе гонки из-за пандемии коронавируса. Соревнование планируют провести позднее в этом сезоне, если будет такая возможность.

Это девятая перенесенная гонка чемпионата Формулы-1 2020 года. Гран-при Канады был запланирован на 14 июня. Ближайшей гонкой в календаре Формулы-1 становится Гран-при Франции, который должен пройти 28 июня, однако он также находится под вопросом, ожидается, что в ближайшее время его организаторы также объявят о переносе.

Напомним, что старт нового сезона Формулы-1 отложен в связи с пандемией коронавируса. Руководство "королевских гонок" надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок.

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Из-за пандемии коронавируса были перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-при Австралии и Монако были отменены.

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Формула-1, Канада, Автоспорт, Ф1.
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