Определен победитель виртуального Гран-при Монако

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран-при Монако.
Вторым стал гонщик «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес. Третье место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Это уже вторая победа Расселла в виртуальной серии. Именно он выиграл предыдущий этап - Гран-при Испании. Ранее два Гран-при выиграл Леклер, по одной победе у Чжоу Гуаня и Александера Албона.
Шарль Леклер возглавляет общий зачет виртуальной серии. В его активе 98 очков. Вплотную к Леклеру подобрался Расселл - 95 очков.
Напомним, Формула-1 объявила, что вместо отмененных и перенесенных Гран-при организация проведет виртуальные гонки.