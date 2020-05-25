Определен победитель виртуального Гран-при Монако

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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран-при Монако.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес. Третье место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Это уже вторая победа Расселла в виртуальной серии. Именно он выиграл предыдущий этап - Гран-при Испании. Ранее два Гран-при выиграл Леклер, по одной победе у Чжоу Гуаня и Александера Албона.

Шарль Леклер возглавляет общий зачет виртуальной серии. В его активе 98 очков. Вплотную к Леклеру подобрался Расселл - 95 очков.

Напомним, Формула-1 объявила, что вместо отмененных и перенесенных Гран-при организация проведет виртуальные гонки.