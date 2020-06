Pirelli объявила выбор шин на первые восемь гонок Формулы-1

В Pirelli объявили составы резины, которые команды получат на первых восьми европейских этапах сезона.

На двух этапах в Австрии, в Венгрии, на втором этапе в Сильверстоуне, в Спа и Монце команды получат составы С2, С3 и С4. На первую гонку в Сильверстоуне и в Барселону шинники привезут составы С1, С2 и С3.

"Как обычно, составы выбраны таким образом, чтобы наилучшим образом соответствовать характеристикам конкретной трассы и предоставить возможности для интересных вариантов гоночных стратегий.

We're back and soon to be on track.

Here are the first eight #Fit4F1 compound choices.

More #F1 info: https://t.co/HeqduDevpD pic.twitter.com/WyvfhU8FUI

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 11, 2020