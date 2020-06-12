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Pirelli объявила выбор шин на первые восемь гонок Формулы-1

Pirelli объявила выбор шин на первые восемь гонок Формулы-1
07:58 Сегодня Телеграф isport.ua
Обновлено: 08:03 Сегодня
На восемь европейских этапов в компании Pirelli выбрали два состава резины.

В Pirelli объявили составы резины, которые команды получат на первых восьми европейских этапах сезона.

На двух этапах в Австрии, в Венгрии, на втором этапе в Сильверстоуне, в Спа и Монце команды получат составы С2, С3 и С4. На первую гонку в Сильверстоуне и в Барселону шинники привезут составы С1, С2 и С3.

"Как обычно, составы выбраны таким образом, чтобы наилучшим образом соответствовать характеристикам конкретной трассы и предоставить возможности для интересных вариантов гоночных стратегий.

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У нас не так много времени реагировать на изменение ситуации, учитывая столько переменных на старте сезона. Поэтому вместе с командами, промоутерами и FIA мы решили сразу объявить составы на первые восемь гонок сезона", - заявил Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli.

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Формула-1, Автоспорт, Pirelli.

Автор:

Телеграф
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