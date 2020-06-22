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Гонка "24 часа Спа" продлится 25 часов

Гонка "24 часа Спа" продлится 25 часов
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Гонка «24 часа Спа» будет длиться 25 часов, сообщает пресс-служба соревнований.

Это связано с тем, что в дни проведения соревнований в Европе будут переведены часы на один час назад. Таким образом, заезд стартует в 15:30 по местному времени 24 сентября и закончится в то же время 25 сентября, однако гонка будет длиться 25 часов впервые за всю историю гонки.

При этом название гонки останется неизменным.

«24 часа Спа» является этапом чемпионатов GT World Challenge Europe Endurance Cup и Intercontinental GT Challenge. Кроме того перед гонкой пройдут соревнования серий поддержки — GT4 European Series, Lamborghini Super Trofeo и других.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Примечательно, что в прошлом году суточный марафон в Спа длился всего 18 часов — гонка была прервана красным флагом.

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Автоспорт, 24 часа Спа.

Автор:

Телеграф
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