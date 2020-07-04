Легенда NASCAR заразился коронавирусом и впервые за 19 лет пропустит гонку

Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля. Об этом сообщает CNN.

Причиной этого стал положительный тест на коронавирус. Джонсон прошёл тест 3 июля после того, как узнал, что коронавирус был выявлен у жены, Чандры Джонсон.

"Приоритет — здоровье и безопасность близких и товарищей по команде. Я никогда не пропускал гонки, но знаю, что будет очень трудно наблюдать со стороны за соревнованиями, в которых я должен был принимать участие. Хотя ситуация крайне разочаровывает, собираюсь вернуться готовым к победам и сделать всё для попадания в плей-офф", — подчеркнул Джонсон.

Джимми Джонсон проводит последний сезон в серии. Он уже сообщил, что завершит карьеру после завершения чемпионата. Джонсон пропустит первую гонку за долгое время — на его счету 663 гонки NASCAR подряд c 2001 года.

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