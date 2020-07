Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Гонка проходила при доминировании пилотов "Мерседес" и закономерно завершилась двойной победой последних.

А вот для "Феррари" Гран-при Штирии обернулось настоящим кошмаром уже на первом круге. После старта заезда Шарль Леклер решил прорваться на более высокую позицию, однако на его пути стал болид Себастьяна Феттеля. Атакуя машину партнера по команде в третьем повороте монегаск зацепил авто немца и на машине Феттеля поломалось заднее антикрыло.

Видео инцидента опубликовала пресс-служба Формулы-1:

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix

Vettel and Leclerc collide - and within minutes both are back in the garage#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yMs3rvPfa8

