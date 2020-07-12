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Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер F1
12 июля в австрийском в Шпильберге на автодроме "Ред Булл Ринг" завершился второй этап Формулы-1 2019/20 - Гран-при Штирии. До финиша сегодня не доехали три гонщика.

Гонка проходила при доминировании пилотов "Мерседес" и закономерно завершилась двойной победой последних.

А вот для "Феррари" Гран-при Штирии обернулось настоящим кошмаром уже на первом круге. После старта заезда Шарль Леклер решил прорваться на более высокую позицию, однако на его пути стал болид Себастьяна Феттеля. Атакуя машину партнера по команде в третьем повороте монегаск зацепил авто немца и на машине Феттеля поломалось заднее антикрыло. 

Видео инцидента опубликовала пресс-служба Формулы-1:

В результате обоюдных повреждение Себастьян завершил гонку сразу же, а Шарль заехал в боксы чуть позднее.

Еще один пилот не сумел добраться до финиша - французкий гонщик Renault Эстебан Окон из-за технических проблем досрочно завершил гонку.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Штирии.

Автор:

Телеграф
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