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Классный прорыв на двух финальных кругах Гран-при Штирии (Видео)

Классный прорыв на двух финальных кругах Гран-при Штирии (Видео)
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф championat.com
Красивый прорыв Норриса на финальных кругах Гран-при Штирии.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью двух финальных кругов Гран-при Штирии с бортовой камеры болида Ландо Норриса. Сначала гонщик коллектива из Уокинга воспользовался борьбой канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и австралийского представителя «Рено» Даниэля Риккардо и опередил последнего.

На последнем круге он прошёл и Стролла в борьбе за шестое место, а затем, уже в самом конце круга, британец прошёл и второго представителя «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, на чьей машине было сломано переднее антикрыло.

Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

При этом на видео можно услышать инструкции от гоночного инженера Норриса.

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Формула-1, Спорт, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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