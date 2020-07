Классный прорыв на двух финальных кругах Гран-при Штирии (Видео)

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью двух финальных кругов Гран-при Штирии с бортовой камеры болида Ландо Норриса. Сначала гонщик коллектива из Уокинга воспользовался борьбой канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и австралийского представителя «Рено» Даниэля Риккардо и опередил последнего.

На последнем круге он прошёл и Стролла в борьбе за шестое место, а затем, уже в самом конце круга, британец прошёл и второго представителя «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, на чьей машине было сломано переднее антикрыло.

Onboard with @LandoNorris as he powers his way through the final two laps to snatch P5 at the Styrian Grand Prix



The @McLarenF1 driver is P3 in the driver standings after two races #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/WyBh13Gxrp

