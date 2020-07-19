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Машина взлетела в воздух: во время гонки Indycar в Айове случилась страшная авария (Видео)

Машина взлетела в воздух: во время гонки Indycar в Айове случилась страшная авария (Видео)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В ночь с 17-го на 18-е июля (время киевское) в Ньютоне (Айова, США) состоялась гонка чемпионата IndyCar.

В ходе заезда на трассе "Айова Спидвей" случилась страшное столкновение болидов. Гонщик Колтон Херта не успел отреагировать на отмену рестарта и фактически влетел в машину Ринуса Викея. В итоге авто гонщика Andretti Harding Steinbrenner Autosport взмыло вверх и пролетело несколько десятков метров. Второго гонщика, влетевшего в стену, развернуло.

Чудом оба пилота не пострадали и вскоре после страшной аварии обоих выписали из больницы.

Отметим, в Сети после этого инцидента сразу же заговорили о полезности аэроскрина, который уберег нескольких гонщиков от столкновения с обломком болида Херты.

В итоге гонку в Айове выиграл Симон Пажно, представляющий команду Team Penske. Примечательно, что он стартовал с последней позиции.

Ранее сообщалось, что Феррари и Макларен готовы подписать новый джентльменский договор.

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Indycar, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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