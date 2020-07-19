Машина взлетела в воздух: во время гонки Indycar в Айове случилась страшная авария (Видео)

В ночь с 17-го на 18-е июля (время киевское) в Ньютоне (Айова, США) состоялась гонка чемпионата IndyCar.

В ходе заезда на трассе "Айова Спидвей" случилась страшное столкновение болидов. Гонщик Колтон Херта не успел отреагировать на отмену рестарта и фактически влетел в машину Ринуса Викея. В итоге авто гонщика Andretti Harding Steinbrenner Autosport взмыло вверх и пролетело несколько десятков метров. Второго гонщика, влетевшего в стену, развернуло.

Чудом оба пилота не пострадали и вскоре после страшной аварии обоих выписали из больницы.

Отметим, в Сети после этого инцидента сразу же заговорили о полезности аэроскрина, который уберег нескольких гонщиков от столкновения с обломком болида Херты.

Аэроскрин прошёл в Айове боевое крещение - не будь его, колесо и нос машины Херты влетели бы в шлем Викея#IndyCar #Iowa250s #aeroscreen pic.twitter.com/tWpb2hkkpr — Fun Formula (@Fun_Formula_Fun) July 18, 2020

Аэроскрин показал вчера в Айове свою эффективность не только как хало, но и как стекло - обломок автомобиля Херты врезался в аэроксрин Маркуса. И если бы аэроскрина не оказалось, Эрикссон получил бы травмы плеча и (возможно) шеи #IndyCar #Iowa250s #aeroscreen pic.twitter.com/hoxpZZVN8s — Fun Formula (@Fun_Formula_Fun) July 18, 2020

В итоге гонку в Айове выиграл Симон Пажно, представляющий команду Team Penske. Примечательно, что он стартовал с последней позиции.

Ранее сообщалось, что Феррари и Макларен готовы подписать новый джентльменский договор.