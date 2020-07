Машина взлетела в воздух: во время гонки Indycar в Айове случилась страшная авария (Видео)

В ходе заезда на трассе "Айова Спидвей" случилась страшное столкновение болидов. Гонщик Колтон Херта не успел отреагировать на отмену рестарта и фактически влетел в машину Ринуса Викея. В итоге авто гонщика Andretti Harding Steinbrenner Autosport взмыло вверх и пролетело несколько десятков метров. Второго гонщика, влетевшего в стену, развернуло.

The safety of @IndyCar was on full display tonight at @iowaspeedway as @ColtonHerta and @rinusveekay have been checked, cleared, and released after this incident.

Watch LIVE on @NBCSN #INDYCAR | #Iowa250s pic.twitter.com/rugTpHl1Ai

— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) July 18, 2020