"Вечный" рекорд Шумахера побит в Испании (Видео)

Победу в заезде одержал лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, который выиграл свою четвертую гонку в сезоне. Следом за ним приехал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing. Партнер британца по команде финн Валттери Боттас взял "бронзу". Отметим, что Хэмилтон провел феноменальную гонку, опередив ближайшего оппонента больше чем на 20 секунд.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020