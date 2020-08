Мотогонщик едва не погиб под колесами соперника на гонке "24 часа Ле-Мана" (Видео)

Сегодня, 30 августа, состоялось одно из самых престижных мотосоревнований в мире - "24 часа Ле-Мана".

Третий этап мотогонок на выносливость, что проходил на кольце Бугатти в городе Ле-Ман (Франция), омрачил сильный ливень. В результате обильных осадков много гонщиков падали и вылетали из трассы.

В одной из аварий едва не пострадал мотогонщик ATLANTIC RACING TEAM, который после падения решил поднять свой байк. Однако из-за поворота на огромной скорости вылетел Грегори Фастре на Honda. В итоге Фастре, которому не было куда деваться, проехал между гонщиком и его мотоциклом. Ударившись об защитное стекло байк Грегори потерял равновесие и рухнул. Выглядело это очень страшно. К счастью, оба пилота обошлись без серьезных повреждений.

Момент аварии:

Победу в гонке в итоге завоевала команда F.C.C. TSR Honda France.

24 Heures Motos RACE WINNERS! Congratulations @FreddyForay, @joshhookdotnet, @mikedimeglio63 and the whole @TSRHondaFrance team on winning the @FIM_EWC @24heuresmotos aboard the 2020 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP #Fireblade | #PoweredByHonda | #FIMEWC | #24hMotos pic.twitter.com/kbgK8ds3zz

— Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) August 30, 2020