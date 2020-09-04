Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии

Проходя скоростную шикану "Аскари" гонщик потерял управление, его машину развернуло и в итоге болид, замедленный гравием, угодил в отбойник. Макс сумел пригнать машину с поврежденным передним антикрылом в боксы самостоятельно. Примечательно, что механики Red Bull Racing вернули Ферстаппена на трассу спустя 22 минуты после аварии.
Видео аварии Ферстаппена на первой практике Гран-при Италии-2020:
Monza can catch out the very best of them...#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gVqC2XUMD5
— Formula 1 (@F1) September 4, 2020
По итогам тренировочного заезда лучший результат показал пилот Mercedec Валттери Боттас, у Ферстаппена - пятое время.
Полные результаты первой практики в Монце:
FP1 CLASSIFICATION@MercedesAMGF1 lead the way, with @alex_albon in P3#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/yMQGIqLJZJ
— Formula 1 (@F1) September 4, 2020
Ранее сообщалось, что гоночный уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Королевских гонках.