Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии

Проходя скоростную шикану "Аскари" гонщик потерял управление, его машину развернуло и в итоге болид, замедленный гравием, угодил в отбойник. Макс сумел пригнать машину с поврежденным передним антикрылом в боксы самостоятельно. Примечательно, что механики Red Bull Racing вернули Ферстаппена на трассу спустя 22 минуты после аварии.

Видео аварии Ферстаппена на первой практике Гран-при Италии-2020:

Monza can catch out the very best of them...#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gVqC2XUMD5

— Formula 1 (@F1) September 4, 2020