Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии

Один из лидеров текущего сезона Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull Racing, вылетел с трассы во время первого тренировочного заезда Гран-при Италии-2020.

Проходя скоростную шикану "Аскари" гонщик потерял управление, его машину развернуло и в итоге болид, замедленный гравием, угодил в отбойник. Макс сумел пригнать машину с поврежденным передним антикрылом в боксы самостоятельно. Примечательно, что механики Red Bull Racing вернули Ферстаппена на трассу спустя 22 минуты после аварии.

Видео аварии Ферстаппена на первой практике Гран-при Италии-2020:

По итогам тренировочного заезда лучший результат показал пилот Mercedec Валттери Боттас, у Ферстаппена - пятое время.

Полные результаты первой практики в Монце:

Ранее сообщалось, что гоночный уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Королевских гонках.