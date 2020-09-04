Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)
Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
Травмированный Роналду нацелился на бомбардирский рекорд Даеи
Травмированный Роналду нацелился на бомбардирский рекорд Даеи

Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии

Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Один из лидеров текущего сезона Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull Racing, вылетел с трассы во время первого тренировочного заезда Гран-при Италии-2020.

Проходя скоростную шикану "Аскари" гонщик потерял управление, его машину развернуло и в итоге болид, замедленный гравием, угодил в отбойник. Макс сумел пригнать машину с поврежденным передним антикрылом в боксы самостоятельно. Примечательно, что механики Red Bull Racing вернули Ферстаппена на трассу спустя 22 минуты после аварии.

Видео аварии Ферстаппена на первой практике Гран-при Италии-2020:

По итогам тренировочного заезда лучший результат показал пилот Mercedec Валттери Боттас, у Ферстаппена - пятое время.

Полные результаты первой практики в Монце:

Ранее сообщалось, что гоночный уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Королевских гонках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран При Италии, Макс Ферстаппен.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
02 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
03 Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
04 Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты
05 Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь