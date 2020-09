Хэмилтон с рекордом выиграл поул в Италии (Видео)

Победу в заезде одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, следом за ним расположился его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третий результат весьма сенсационно показал испанский гонщик McLaren Карлос Сайнс-младший.

He broke the track record - twice! @LewisHamilton will start Sunday's race in Monza from the very front#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/kNnPWv7ZuW

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020