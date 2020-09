Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Италии (Фото, Видео)

В воскресенье, 6 сентября, в Монце состоялась гонка Формулы-1 Гран-при Италии-2020. Победу в заезде сенсационно одержал французский гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли. Следом за ним на финиш приехал испанец Карлос Сайнс-младший из McLaren. "Бронза" сегодня досталась канадцу Лэнсу Строллу (Racing Point).

Mercedes провалил гонку, однако оба пилота зашли в очки: финн Валттери Боттас показал пятый результат, а действующий чемпион и лидер текущего сезона британец Льюис Хэмилтон после отбывания штрафа за заезд на закрытый пит-лейн приехал на финиш всего лишь седьмым.

Гонка изобиловала сходами и авариями. Первым сошел с дистанции немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. На шестом круге у немца отказали тормоза и он нарушил пределы трассы, проехав по прямой прямо по рекламным щитам.

Vettel can't get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier

Затем на 20 круге заглох болид датчанина Кевина Магнуссена, представляющего команду Haas - гонщик припарковал машину на траве, а затем ее откатили в боксы.

Magnussen has pulled over ahead of the pit lane entry, and the Safety Car is deployed #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WvUM49x5Vl

На 24-м круге во время прохождения поворота Parabolica контроль над машиной потерял второй пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер, который на дикой скорости впечатался в барьер из шин. К счастью, он не пострадал.

RED FLAG

Big accident for Leclerc

He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.

Live on Sky Sports F1

Live on the App and Sky Go

Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP pic.twitter.com/JJKEiHUx0L

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 6, 2020