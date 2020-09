Боттас выиграл гонку Формулы-1 в Сочи благодаря штрафу Хэмилтона

Сегодня, 27 сентября, на "Сочи Автодром" в РФ завершился 10-й этап Формулы-1 сезона 2020 - Гран-при России.

Победу в заезде одержал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, следом за ним расположился нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен. "Бронзу" в Сочи завоевал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, который потерял лидерство из-за 10-секундного штрафа за нарушение регламента отработки старта по пути на стартовую решетку.

Таким образом, Боттас выиграл свою вторую гонку в сезоне.

Yes, Valtteri!!! Bottas takes his second win of 2020! Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Уже на старте гонки два пилоты выбыли из борьбы: Лэнс Стролл из Racing Point и Карлос Сайнс из McLaren. Сайнс был вынужден покинуть пределы трассы, а затем врезался в край ограждения, пытаясь вернуться в гонку.

LAP 1/53 Safety Car is out on the opening lap Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race #RussianGP #F1 pic.twitter.com/NlytU9F8Fu — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Полные результаты гонки:

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX Confirmation of the win for @ValtteriBottas - the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

