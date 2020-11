"Мерседес" сделал командный дубль на Гран-при Эмилии-Романьи

В воскресенье, 1 ноября, в Имоле (Италия) на автодроме "Энцо и Дино Феррари" состоялось Гран-при Эмилии-Романьи.

Победу в заезде уверенно одержал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал еще один гонщик "Мерседес" финн Валттери Боттас, а третий результат показал пилот "Рено" Даниэль Риккардо. Кроме того, по итогам заезда в Италии Мерседес выиграл 7-й Кубок конструкторов подряд.

Нидерландец из "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен за 12 кругов до финиша занимал вторую позицию, но его болид развернуло и он досрочно завершил заезд.

LAP 51/63 - SAFETY CAR Max Verstappen is OUT of the race from P2 - tyre trouble brings his race to a dramatic end! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Первым из гонки вылетел Пьер Гасли из "Альфа Таури", который из-за технических проблем завершил гонку на 8-м круге.

На 30-круге Эстебан Окон, представляющий Рено, вылетел с трассы и завершил гонку.

LAP 30/63 Race over for Esteban Ocon - he's out of he car and heading back to the garage #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/M4DadQR9y8 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

На 49-м круге сошел с дистанции Кевин Магнуссен из Хаас из-за головной боли.

LAP 49/63 Kevin Magnussen retires from the race - reporting headaches when upshifting in his Haas He returns to the garage as a precaution #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/MQwLWsnSTN — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

За 10 кругов до финиша с гонки сошел Джордж Расселл из "Уильямс"

LAP 53/63 More drama at Imola - and this time it's George Russell Running behind the Safety Car, he hits the barriers "I don't know what to say" he tells the team over the radio #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/PMCv0wQrXE — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

TOP 10 - END OF RACE HAM

BOT

RIC

KVY

LEC

PER

SAI

NOR

RAI

GIO #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/j2265SDlLU — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Ранее Телеграф сообщал, что Льюис Хэмилтон побил невероятное достижение Михаэля Шумахера.