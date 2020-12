"Глупец или храбрец": гонщика Формулы-1 смутил перебегающий трассу человек (видео)

На последних кругах Гран-при Бахрейна-2020 случился опасный инцидент.

Во время гонки у болида Серхио Переса сгорел двигатель, и мексиканец остановился в безопасной зоне. Организаторы заезда еще не успели объявить режим машины безопасности, как к гонщику на помощь с огнетушителем ринулся маршал, который пренебрег своей и не только безопасностью, перебежав трассу прямо перед движущейся машиной Ландо Норриса.

В сеть попал момент, на котором Норрис замечает перебегающего трассу человека. При этом Ландо сообщил своей команде об инциденте: «Какой-то *** парень бежит через дорогу! Более смелого человека я не видел». В конюшне отметили: «Смелого или глупого?».

Видео инцидента:

@LandoNorris: "There's a guy running across the fucking track! The bravest guy I've seen."@Blondie_wdj: "Brave or stupid?"#LN4 #L4NDO #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/uQfV5AU0De

