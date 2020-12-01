Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч
Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч

"Глупец или храбрец": гонщика Формулы-1 смутил перебегающий трассу человек (видео)

"Глупец или храбрец": гонщика Формулы-1 смутил перебегающий трассу человек (видео)
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

На последних кругах Гран-при Бахрейна-2020 случился опасный инцидент.

Во время гонки у болида Серхио Переса сгорел двигатель, и мексиканец остановился в безопасной зоне. Организаторы заезда еще не успели объявить режим машины безопасности, как к гонщику на помощь с огнетушителем ринулся маршал, который пренебрег своей и не только безопасностью, перебежав трассу прямо перед движущейся машиной Ландо Норриса.

В сеть попал момент, на котором Норрис замечает перебегающего трассу человека. При этом Ландо сообщил своей команде об инциденте: «Какой-то *** парень бежит через дорогу! Более смелого человека я не видел». В конюшне отметили: «Смелого или глупого?».

Видео инцидента:

Отметим, на старте Гран-при Бахрейна едва не погиб гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, который лишь чудом обошелся без серьезных травм после жуткой аварии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Бахрейна, Ландо Норрис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм Ярмоленко забил победный гол Астон Вилле на 30-й секунде 2-го тайма (видео)
02 В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
03 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1 декабря
04 Шахтер - Реал: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов
05 Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь