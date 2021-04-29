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Украинский мотогонщик оказался в коме после ужасной аварии

Украинский мотогонщик оказался в коме после ужасной аварии
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Andriy.Karpov.87.com.ua

Украинский Мотогонщик Андрей Карпов находится в коме после серьезной аварии. Об этом сообщает команда украинца в Facebook.

Гонщик со стальными нервами увернулся от летящего в него авто, а затем пошутил (видео)

Карпов, который выступает за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, угодил в серьезную аварию на тренировке. Во время практики на трассе в Грудзендзе Андрей потерял управление при прохождении поворота и врезался в ограждение, которое было прикрыто надувным бортом. Травмированного Карпова с трека тут же забрали в больницу. В госпитале у украинца диагностировали многочисленные переломы ребер, а также пробитое легкое. Сообщается, что врачи ввели Андрея в медикаментозную кому. На данный момент состояние мотогонщика оценивается как тяжелое.

Ранее "Телеграф" сообщал об аварии мотогонщика в MotoGP.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Мотоспорт, Андрей Карпов.
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