Украинский мотогонщик оказался в коме после ужасной аварии

Украинский Мотогонщик Андрей Карпов находится в коме после серьезной аварии. Об этом сообщает команда украинца в Facebook.

Карпов, который выступает за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, угодил в серьезную аварию на тренировке. Во время практики на трассе в Грудзендзе Андрей потерял управление при прохождении поворота и врезался в ограждение, которое было прикрыто надувным бортом. Травмированного Карпова с трека тут же забрали в больницу. В госпитале у украинца диагностировали многочисленные переломы ребер, а также пробитое легкое. Сообщается, что врачи ввели Андрея в медикаментозную кому. На данный момент состояние мотогонщика оценивается как тяжелое.

Ранее "Телеграф" сообщал об аварии мотогонщика в MotoGP.