НБА: "Сан-Антонио" разгромил "Финикс" и другие матчи 5 января
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за пятницу, 5 января.
Бостон – Миннесота 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)
Филадельфия – Детройт 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)
Майами – Нью-Йорк 107:103 OT (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)
Баскетбол. Названы лучшие игроки декабря в НБА
Милуоки – Торонто 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)
Даллас – Чикаго 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)
Сан-Антонио – Финикс 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17)
Денвер – Юта 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)
Матч Звезд Суперлиги состоится в Николаеве
Мемфис – Вашингтон 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)
Портленд – Атланта 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)
Лейкерс – Шарлотт 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)