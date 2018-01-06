Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина - Саснович: финал Брисбена (Видео) Свитолина - Саснович: финал Брисбена (Видео)
Новости: Биатлон. Состав сборной Украины на гонки 6 января Биатлон. Состав сборной Украины на гонки 6 января
Новости: Хоккей. Сборная Канады - победитель МЧМ-2018 Хоккей. Сборная Канады - победитель МЧМ-2018
Новости: Сегодня стартует Дакар-2018: 40-е издание ралли-рейда Сегодня стартует Дакар-2018: 40-е издание ралли-рейда

НБА: "Сан-Антонио" разгромил "Финикс" и другие матчи 5 января

НБА
11:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за пятницу, 5 января.

Бостон – Миннесота 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)

Филадельфия – Детройт 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)

Майами – Нью-Йорк 107:103 OT (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)

Баскетбол. Названы лучшие игроки декабря в НБА

Милуоки – Торонто 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)

Даллас – Чикаго 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)

Сан-Антонио – Финикс 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17)

Денвер – Юта 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)

Матч Звезд Суперлиги состоится в Николаеве

Мемфис – Вашингтон 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)

Портленд – Атланта 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)

Лейкерс – Шарлотт 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, НБА, Новости НБА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане
Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)

Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

НБА: "Кливленд" обыграл "Портленд", а "Сан-Антонио" - "Нью-Йорк" Баскетбол. Украинец попал в символическую сборную года чемпионата Испании НБА: "Лейкерс" уступили "Миннесоте" и другие матчи 1 января

Последние новости

Жуткая травма защитника "Фенербахче" (Видео) Дикий смех: курьезные картинки, которые не дадут вам скучать ВВС США показали видео перехвата истребителей РФ над Балтией (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
02 Футбол. Расписание матчей 6 января
03 Лидер "Шахтера" может продолжить карьеру в Турции
04 Экс-форвард "Динамо" хочет покинуть Китай
05 Фуркада поддержал сам Милевский
Новости сегодня
11:31 Исчезновение малайзийского "Боинг 777": компания из США продолжит поиски
10:40 "Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби" в Кубке Англии
10:39 Взрыв бомбы в Индии: погибли четверо полицейских
10:32 Роскошные виды на винтажных снимках Венеции 1890-х годов (Фото)
10:26 В Конче-Заспе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Саакашвили вызвали на допрос в СБУ Саакашвили вызвали на допрос в СБУ
Новости: США продолжают поддерживать стремление народа Ирана США продолжают поддерживать народ Ирана
Новости: Из Германии будут высылать мигрантов-антисемитов Из Германии будут высылать мигрантов-антисемитов
Новости: Как правильно выйти из Рождественского поста Как правильно выйти из Рождественского поста
Добавить комментарий
0