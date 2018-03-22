Лучшие моменты 27-го тура Евролиги (Видео)

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам 27-го тура регулярного чемпионата. На десятом месте рейтинга расположились игроки «Химок» Алексей Швед и Энтони Гилл. Первый совершил эффектный перехват и соорудил аллей-уп, реализованный вторым в матче с «Анадолу Эфес»

На четвёртом месте комбинация с участием игроков ЦСКА. Защитник «армейцев» Нандо де Коло выполнил красивую передачу на Уилла Клайберна, после чего американец вколотил мощный данк в кольцо «Олимпиакоса». Лучшим моментом 27-го тура стал пут-бэк данк в исполнении форварда «Фенербахче» Джеймса Нанелли, который тот забил в матче с «Маккаби».