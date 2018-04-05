На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист

На 30-м году жизни перестало биться сердце одесского баскетболиста Сергея Коваля.

Об этом сообщает Одесская городская федерация баскетбола. Экс-игрок БК «Одесса» на протяжении последних пяти лет боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), прошел дорогостоящие курсы лечения.

Спасти жизнь Сергея пытались близкие, знакомые, болельщики, профессиональные баскетболисты, клубы, организовывавшие сбор средств, однако болезнь отступила ненадолго.

Коваль, кроме БК "Одессы", выступал в составе днепродзержинского "ДнепрАЗОТа", БК "Аджалык" (Южный), "Барсы Атырау" из Казахстана, где стал чемпионом страны, а также БК "Киев".