"Финикс" отказался от украинца Леня

«Финикс» отказались от прав на центрового Алексея Леня и разыгрывающего Элфрида Пэйтона, сообщает azcentral.com.

Сообщается, что «Санс» сэкономят сразу 10 миллионов долларов свободных средств в платежной ведомости, что позволит побороться за статусных свободных агентов.

С 1 июля украинец станет неограниченным свободным агентом.

В команде решили сделать ставку на центрового Деандре Эйтона, который был выбран под первым номером драфта НБА.

За «Финикс» Лень выступал с 2013-го года, когда был выбран под общим пятым номером драфта.