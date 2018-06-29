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"Финикс" отказался от украинца Леня

Алексей Лень
08:47 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Украинец не продлит контракт с клубом

«Финикс» отказались от прав на центрового Алексея Леня и разыгрывающего Элфрида Пэйтона, сообщает azcentral.com.

Сообщается, что «Санс» сэкономят сразу 10 миллионов долларов свободных средств в платежной ведомости, что позволит побороться за статусных свободных агентов.

С 1 июля украинец станет неограниченным свободным агентом.

В команде решили сделать ставку на центрового Деандре Эйтона, который был выбран под первым номером драфта НБА.

За «Финикс» Лень выступал с 2013-го года, когда был выбран под общим пятым номером драфта.

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Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, Новости баскетбола.
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