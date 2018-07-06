Михайлюк назвал причину неудачи Лейкерс в матче с Голден Стэйт

Атакующий защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк считает, что решающее влияние на итоговый результат в матче Летней лиги НБА против Голден Стэйт оказало большое количество потерь команды.

"Мы лучше сыграли в защите по сравнению с прошлыми матчами. Мы не дали сопернику забросить много очков, как в прошлых двух играх.

Но у нас было много потерь. Мы совершили 23 потери. Соперник после них набрал, если не ошибаюсь, 33 очка и это в значительной степени предопределило результат матча. Причиной потерь можно назвать небрежность, иногда у нас забирали мяч в краске. Все дело в этом.

Я настроен побеждать, быть все время агрессивным, забивать открытые броски и пытаться сделать своих товарищей по команде лучше. Тренер Майлз Симон сказал нам забыть про эту игру. Мы получили хороший урок за эти три матча. Теперь мы готовится к Летней лиге Лас-Вегаса. Там будет другой уровень", – сказал Михайлюк.