Одноклубник Михайлюка: Этот парень ненормальный

Моритц Вагнер, выступающий вместе со Святославом Михайлюком за Лейкерс, восхитился способностями украинского свингмэна.

"Этот парень ненормальный в хорошем плане. Иногда я просто смотрю на него и говорю: Вау. Потому что я знаю его лично, и вне паркета он спокойный. Он любит пошутить, но на площадке он совсем другой", – приводит слова Вагнера пресс-служба "озерников".

Отметим, что Моритц был выбран калифорнийским клубом на драфте-2018 под номером 25, а Святослав – 47-м.

Ныне оба баскетболиста выступают за Лейкерс в рамках Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.