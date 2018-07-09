Одноклубник Михайлюка: Этот парень ненормальный
Новости спорта: Одноклубник Святослава Михайлюка лестно отозвался об украинском баскетболисте.
Моритц Вагнер, выступающий вместе со Святославом Михайлюком за Лейкерс, восхитился способностями украинского свингмэна.
"Этот парень ненормальный в хорошем плане. Иногда я просто смотрю на него и говорю: Вау. Потому что я знаю его лично, и вне паркета он спокойный. Он любит пошутить, но на площадке он совсем другой", – приводит слова Вагнера пресс-служба "озерников".
Отметим, что Моритц был выбран калифорнийским клубом на драфте-2018 под номером 25, а Святослав – 47-м.
Ныне оба баскетболиста выступают за Лейкерс в рамках Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.