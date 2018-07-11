Михайлюк сыграл за "Лейкерс" против "Никс"

Украинский свингмэн Святослав Михайлюк сыграл очередной свой поединок в составе Лейкерс.

Наш спортсмен провел на паркете 25 минут, однако сильно высокой результативностью отличиться не сумел – 9 очков (3/9 трехочковые).

Также он сумел записать на свой счет 3 подбора, 2 ассиста, потерю и фол.

Отметим, что "озерники" в этом матче одержали победу над Никс со счетом 109:92.

Ранее сообщалось о том, что Святослав Михайлюк подписал трехлетний контракт с Лейкерс.