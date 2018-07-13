В Евролиге выбрали лучшего тренера сезона

Главный тренер Реала Пабло Ласо признан лучшим наставником сезона 2017/2018 в Евролиге.

В голосовании 16 тренеров команд Евролиги он опередил Шарунаса Ясикявичюса из "Жальгириса", Желько Обрадовича из "Фенербахче" и Педро Мартинеса из "Басконии". Ласо получил награду имени Александра Гомельского второй год подряд.

В минувшем сезоне "Реал" под руководством Ласо занял пятое место в регулярном чемпионате, одержав 19 побед при 11 поражениях, в серии плей-офф обыграл "Панатинаикос" со счетом 3-1, а затем стал победителем Финала четырех.