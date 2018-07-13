Игроку НБА предложили контракт в 160 миллионов долларов

Миннесота предложит своему звездному центровому Карлу-Энтони Таунсу новый контракт. Центровой заработает в Тимбервулвз 160 миллионов долларов за пять лет, сообщает The Athletic.

Таунс выступает за Миннесоту с 2015 года. В последнем регулярном чемпионате он набирал в среднем по 21,3 очка и совершал по 12,3 подбора, проводе в среднем по 36 минут на площадке. Его показатели в плей-офф: по 15,2 очка и 13,4 подбора за 34 минуты.

Напомним, что еще один звездный центровой НБА подписал контракт с Вашингтоном.