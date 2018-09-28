В США застрелили 20-летнего баскетболиста

Трагедия произошла в родном городе 20-летнего баскетболиста Батон-Руж возле Южного университета, сообщает Wafb.com.

По информации полиции, ранение произошло примерно в обед, сам Симс был доставлен в больницу и скончался от пулевого ранения.

Также источник сообщает о появившемся видео с вероятным моментом убийства. На нем видна драка группы неопознанных мужчин, а в конце видео можно услышать выстрелы.

В минувшем сезоне NCAA Симс набирал 5,6 очка и делал 2,9 подбора в среднем за матч.