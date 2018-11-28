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FIBA: Украина и Словения сыграют матч в Запорожье

FIBA: Украина и Словения сыграют матч в Запорожье
13:29 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: ФИБА подтвердила что матч Украина - Словения состоится в Запорожье.

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу проведет матч отбора на ЧМ-2019 против Словении в Запорожье, сообщает сайт федерации баскетбола Украины.

После принятия решения о введении военного положения в 10 областях Украины, в том числе в Запорожской, FIBA решила убедиться в том, что будут соблюдены все условия для безопасного проведения матча.

27 ноября Запорожье посетил советник по безопасности FIBA, который проинспектировал арену и гостиницы, где будут проживать команды. Также была проведена встреча с представителями местной власти, после чего было принято решение о том, что матч, как и было запланировано, состоится в Запорожье.

FIBA будет продолжать и в дальнейшем пристально следить за ситуацией в Запорожье, вплоть до самого окончания матча.

Матч Украина – Словения состоится в четверг, 29 ноября.

После 8 сыгранных туров, Украина в своей отборочной группе занимает 5 место, имея в активе 12 очков.

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