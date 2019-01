Сан-Антонио обыграл Торонто после обмена Леонард - Дерозан

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (22-17) на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» (28-12) — 125:107.

Это первая встреча после обмена, в который были вовлечены звёзды команд – Демар Дерозан и Кавай Леонард. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 38:19.

Самым результативным игроком встречи форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка. Дерозан оформил трипл-дабл из 21 балла, 14 подборов и 11 результативных передач. Брин Форбс реализовал 6 бросков из 7 из-за дуги. Ранее главный тренер «Спёрс» Грег Попович неоднократно критиковал тенденцию к трёхочковым броскам в НБА.

The @spurs win it to improve to 16-5 at home. pic.twitter.com/Ot2AI6kDML

— NBA (@NBA) 4 января 2019 г.