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Кубок Украины по баскетболу. Определены участники Финала четырех

Кубок Украины по баскетболу. Определены участники Финала четырех
18:03 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: В субботу, 5 января, стали известны все участники Финала четырех Кубка Украины.

Ранее первым до этой стадии добрался БК "Одесса", а теперь определены еще три участника.

"Черкасские Мавпы" сумели сломить сопротивление "Киев-Баскета". При этом киевская команда сегодня одержала победу 76:69, но благодаря успеху в первом матче (109:91) именно "Мавпы" прошли дальше.

Отметим, что по итогам матча "Киев-Баскет" подал протест из-за одного из моментов игры, в котором соперник превысил разрешенное число легионеров на площадке. Не исключено, что "Черкасские Мавпы" будут дисквалифицированы.

Аналогичная ситуация произошла в битве "Химика" и "Политехника". "Химик" выиграл второй матч, но по итогам двух поединков дальше все же прошел именно "Политехник". "Химику" не хватило буквально двух очков.

В последнем матче 1/4 финала играли "Днепр" и "Запорожье".

В первой встрече сильнее были баскетболисты "Днепра", но перевес составлял всего три очка. Правда, волноваться команде не пришлось, так как во втором поединке была добыта уверенная победа 103:86.

В итоге в Финале четырех Кубка Украины сыграют БК "Одесса", БК "Днепр", "Черкасские Мавпы" (под вопросом из-за возможной дисквалификации) и "Политехник".

Вторые матчи 1/4 финала

Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 76:69 (26:16, 20:22, 13:11, 17:20 ) (первый матч 109:91 в пользу Черкасских Мавп)

Химик - Политехник 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18) (первый матч 87:72 в пользу Политехника)

Днепр - Запорожье 103:86 (15:25, 42:18, 14:21, 32:22) (первый матч 73:70 в пользу Днепра)

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Баскетбол, БК Днепр, БК Черкасские мавпы, БК Одесса, Новости баскетбола, Кубок Украины по баскетболу, БК Порлитехник.
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