Лень провел худший матч за Атланту в НБА

Новости спорта: Центровой Алексей Лень провалил матч НБА против Торонто.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто Рэпторс.

Украинец не вышел в стартовом составе Хокс, но провел на паркете 22 минуты. За это время Алекс не набрал очков (0 из 4 бросков с игры).

Также цетровой сделал 6 подборов и 1 блок-шот. В пассиве украинца 2 фола. Рейтинг эффективности Лэня составил -7.

Хокс сумели выиграть только первую четверть, проиграв вторую и третью, что и привело к итоговому поражению 101:104.

Атланта идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч Хокс проведут 10 января против Бруклина.

Обзор матча:

Торонто Рэпторс (31-12) — Атланта Хокс (12-28) 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)

Торонто: Леонард (31), Лоури (16), Ануноби (14), Ибака (13), Сиакам (13 + 10 подборов)

Атланта : Коллинз (21 + 14 подборов), Лин (20), Янг (19), Дэдмон (12), Бембри (11), Лэнь (0 + 6 подборов + 1 блок-шот)