Харден совершил исторический рекорд в НБА

Новости спорта: Джеймс Харден оформил исторический трипл-дабл в матче с «Кливлендом»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» (141:113) набрал 43 очка, отдал 12 результативных передач, собрал 10 подборов, а также совершил 2 перехвата и 2 блок-шота.

Харден оформил трипл-дабл уже в конце третьей четверти, проведя на паркете 29 минут 34 секунды. Как сообщает ESPN со ссылкой на Elias Sports Bureau, 29-летний защитник стал первым игроком в истории лиги, записавшим в актив трипл-дабл с 40 очками менее чем за 30 минут.

В нынешнем сезоне средние показатели Джеймса составляют 34,1 очка, 8,7 передачи, 6,1 подбора, 2,0 перехвата и 0,6 блок-шота за 37,1 минуты.

«Хьюстон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 41 матче техасская команда одержала 24 победы.