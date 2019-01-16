БК Запорожье усилился звездным баскетболистом

Новости спорта: Запорожье усилилось экс-баскетболистом Днепра Владимиром Шевченко.

Украинский баскетболист Владимир Шевченко, который первую часть сезона провел в Литве, подписал контракт с клубом Суперлиги - БК Запорожье.

В чемпионате Литвы форвард выступал за клуб Нявежис, в составе которого набирал 2,4 очка и делал 0,5 подбора в среднем за 6,1 минуты на площадке, сообщает пресс-служба ФБУ.

Свою карьеру Владимир начал в Днепре и отыграл в прошлом сезоне 37 матчей.

Дебют в новом клубе может состояться уже завтра, 17 января, в домашней встрече против родного Днепра.

Запорожье сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Напомним, ранее сообщалось что Днепр, Киев-Баскет и Политехник - в Финале четырех Кубка Украины по баскетболу.