БК Запорожье усилился звездным баскетболистом

Украинский баскетболист Владимир Шевченко, который первую часть сезона провел в Литве, подписал контракт с клубом Суперлиги - БК Запорожье.
В чемпионате Литвы форвард выступал за клуб Нявежис, в составе которого набирал 2,4 очка и делал 0,5 подбора в среднем за 6,1 минуты на площадке, сообщает пресс-служба ФБУ.
Свою карьеру Владимир начал в Днепре и отыграл в прошлом сезоне 37 матчей.
Дебют в новом клубе может состояться уже завтра, 17 января, в домашней встрече против родного Днепра.
Запорожье сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги.
Напомним, ранее сообщалось что Днепр, Киев-Баскет и Политехник - в Финале четырех Кубка Украины по баскетболу.