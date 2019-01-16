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Михайлюк рассказал о адаптации в НБА и последних успехах Лейкерс

Михайлюк рассказал о адаптации в НБА и последних успехах Лейкерс
15:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский баскетболист Лейкерс Святослав Михайлюк рассказал о своей адаптации в НБА.

Украинский игрок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк рассказал, как находит игровой ритм. Атакующий защитник постоянно отрабатывает свои действия на тренировках.

«Я просто скажу, что работаю много и всегда тренирую броски, которые буду делать в матче. Все просто, практикуюсь в зале, а потом просто делаю то же самое в игре, один и тот самый бросок», — приводит слова украинца журналист Райан Уорд в Твиттере.

Михайлюк также прокомментировал защитные действия команды в матче регулярного чемпионата НБА против Чикаго Буллз (107:100).

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«Мы хорошо сыграли в защите и поддерживали друг друга. Мы слушали наших больших и играли вместе, не были эгоистичны».

Свят в поединке против Буллз провел 16 минут на паркете, отметившись 6 очками.

Главный тренер Лейкерс Люк Уолтон пытается найти для атакующего защитника постоянное место в команде.

В текущем сезоне Михайлюк набирает в среднем 2,9 очка и делает 0,8 передач за игру

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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