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Мурзин: Нас ждет жесткая борьба в плей-офф

Мурзин: Нас ждет жесткая борьба в плей-офф
13:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Новичок Суперлиги Пари-Матч «Киев-Баскет» неплохо освоился в чемпионате и пока что занимает место в верхней части турнирной таблице.

Также команда пробилась в «Финал четырех». Для столичных болельщиков, которые переживают потерю «Будивельника», это, конечно же, приятный сюрприз.

Сейчас команду Евгения Мурзина ожидает непростая серия из пяти выездных матчей подряд. Начнется она игрой против «Одессы». Ранее киевляне уже уступили морякам на выезде, а дома смогли вырвать победу лишь в овертайме.

Аналитики Parimatch явного претендента на победу не выделяют. «Одессе» дают 47% на успех и 46% киевлянам (и 6% на ничью в основное время). Прогноз на исход встречи не зря сложный, предыдущие матчи команд показали, что оба коллектива достаточно неуступчивые.

Поэтому и в этот раз можно ожидать настоящей борьбы на площадке.

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Евгений Мурзин, главный тренер БК «Киев-Баскет»:

У «Одессы» сильный, сбалансированный состав, есть опытные игроки. Мы в Суперлиге Пари-Матч уже встречались дважды, на выезде провалились, а в Киеве не без труда взяли реванш.

У нас усеченный состав, поэтому будет непросто. В Одессе и вовсе сможем рассчитывать лишь на девятерых игроков. Но мы серьезно готовились к этому матчу и будем биться на победу.

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Сборная Украины, Баскетбол, БК БУдивельнык, БК Киев-Баскет.
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